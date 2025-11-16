È Jannik Sinner il Re delle ATP Finals | Alcaraz si arrende dopo un'altra meravigliosa battaglia

Jannik Sinner trionfa alle ATP Finals a Torino battendo 7-6, 7-5 Carlos Alcaraz. Prova eccezionale dell'azzurro che non ha perso nemmeno un set. 🔗 Leggi su Fanpage.it

JANNIK SINNER, WHAT HAVE YOU DONE!!! @janniksin | #NittoATPFinals Vai su X

DIRETTA ATP Finals, Jannik Sinner vince il primo set contro Carlos Alcaraz per 7-6 Palasport Olimpico di Torino Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campioni-del-tennis-sinner-dj - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, l'ultimo atto delle Atp Finals sarà trasmesso in chiaro: dove vederlo e orario del match - A Torino è di nuovo Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la sesta volta - Riporta corrieredellumbria.it

Jannik Sinner sfida Alex de Minaur per un posto in finale a Torino: dove vedere il match in chiaro, orario e precedenti - Quello che separa Jannik Sinner dalla sua terza finale consecutiva a Torino è la sfida di oggi, sabato 15 novembre, contro Alex de Minaur. Scrive corrieredellumbria.it

Sinner-De Minaur alle Atp Finals di Torino, la diretta: 7-5, 6-2 Jannik è in finale per il terzo anno di fila - L'altoatesino vince ancora contro l'australiano: primo set di lotta, poi dominio. corriere.it scrive