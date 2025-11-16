È impazzita fermatela Tu si que vales siparietto tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

L’ottava puntata di Tu si que vales ha confermato ancora una volta la forza del sabato sera di Canale 5, imponendosi come uno degli show più seguiti e commentati dal pubblico. La macchina costruita attorno al programma continua a funzionare con una precisione che unisce ritmo, spettacolo e leggerezza, portando a casa ascolti che, settimana dopo settimana, raccontano un affetto televisivo difficilmente replicabile. La formula, ormai rodata, riesce a rinnovarsi a ogni appuntamento, mescolando talento, intrattenimento e quella dose di imprevedibilità che il pubblico ormai si aspetta. >> “Ho da dirvi l’ultima cosa”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it