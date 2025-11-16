Notte di lavoro intenso per i sanitari del 118 ASL TSE, intervenuti in due distinti incidenti stradali nel territorio aretino. Il primo sinistro si è verificato alle 4:23 nel comune di Civitella in Valdichiana, in località Griccena, lungo la SS 73. A rimanere coinvolta è stata un’automobile. Sul posto sono giunti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, un mezzo della Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine di Arezzo. Il conducente, un ragazzo di 19 anni, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale San Donato in codice 2. Il secondo intervento è scattato alle 5:11 sul raccordo Bettolle–Perugia, all’uscita per Cortona, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due incidenti nella notte a Civitella e Cortona: feriti un 19enne e una 54enne