Due auto ribaltate in poche ore e due feriti in ospedale | gli interventi dei Vigili del Fuoco
Due auto ribaltate e altrettanti feriti nel giro di poche ore. Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Savignano sul Rubicone è stato impegnato in un doppio intervento di soccorso stradale nel comune di Borghi.Il primo intervento è avvenuto alle 19:30. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Leggi l'articolo : https://www.cronachedellacampania.it/2025/11/napoli-notte-di-follia-a-fuorigrotta-due-auto-ribaltate/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Napoli #Fuorigrotta #incidenti #sicurezzaStradale #notteDiFollia - facebook.com Vai su Facebook
Filippine, i danni del tifone Kalmaegi: auto ribaltate e villaggi ricoperti di fango Vai su X
Due auto ribaltate nei pressi dello Stadio Maradona - La movida di Fuorigrotta si trasforma sempre più spesso in un terreno di nessuno. Segnala ilfattovesuviano.it
Fuorigrotta, notte di follia tra incidenti e paura: 2 auto si ribaltano in pochi minuti - Due incidenti a breve distanza tra via Leopardi e lo stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli: l'allarme ... Secondo 2anews.it
Napoli, delirio Fuorigrotta: due auto si ribaltano a poca distanza nella notte. Europa Verde: “Siamo alla follia” - Europa Verde: "Siamo alla follia, strade trasformate in autodromi da giovani spesso ubriachi alla guida. Scrive sciscianonotizie.it