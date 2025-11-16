Dribbling assist e un derby illuminato | il Brasile scopre Robinho Junior

Il figlio d'arte, entrato nella ripresa nel Santos contro il Palmeiras, fa svoltare la squadra di Vojvoda. Suo padre è in carcere per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

