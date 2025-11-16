Dribbling assist e un derby illuminato | il Brasile scopre Robinho Junior

Il figlio d'arte, entrato nella ripresa nel Santos contro il Palmeiras, fa svoltare la squadra di Vojvoda. Suo padre è in carcere per violenza sessuale.

Bonny: "Vorrei avere la fame sotto porta di Lautaro. Thuram, invece, sa fare tutto: gol, dribbling, assist. Forse con lui ho qualche similitudine, ma siamo diversi e possiamo giocare insieme. Vorrei prendere qualcosa anche da Pio, pochi difendono la palla come

#Bonny: "Vorrei avere la fame sotto porta di #Lautaro. #Thuram, invece, sa fare tutto: gol, dribbling, assist. Forse con lui ho qualche similitudine, ma siamo diversi e possiamo giocare insieme. Vorrei prendere qualcosa anche da Pio, pochi difendono la palla co Vai su X

Dribbling, assist e un derby illuminato: il Brasile scopre Robinho Junior - Il figlio d'arte, entrato nella ripresa nel Santos contro il Palmeiras, fa svoltare la squadra di Vojvoda.

Le pagelle di Ibanez: il derby è un incubo. Masochista a tentare il dribbling in area - La Roma perde il derby contro la Lazio per un errore di Ibanez che ha permesso a Felipe Anderson di segnare il gol che ha deciso il match.