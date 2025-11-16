Dragon ball anime più controverso mai il vero problema erano i fan

L’universo di Dragon Ball rappresenta probabilmente la franchise più iconica e riconoscibile nel mondo degli anime e manga, avendo influenzato intere generazioni di appassionati e contribuito alla diffusione globale di questa forma di intrattenimento. Nel corso di oltre quattro decenni, Goku si è evoluto da un eroe spensierato a una vera e propria icona culturale, contribuendo alla posizione di rilievo che questa saga occupa ancora oggi nel panorama dell’animazione mondiale. lo sviluppo della serie e la sua influenza. Fin dalla sua origine, Dragon Ball ha conosciuto diverse fasi evolutive, passando dal manga di Akira Toriyama alla celebre trasposizione animata, che ha portato alla creazione di numerose serie e film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

