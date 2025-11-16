doppio fallo

Poteva mancare, nel No Meloni day, un parallelo Sinner-Alcaraz sul tema? Ci hanno pensato i prodi Cucciari-Lauro, Rai Radio 1, Un giorno da pecora, intervistando il veneziano professor Cacciari Massimo. Domanda: Chi tra i due ha un gioco più di sinistra? «Sicuramente Alcaraz, Sinner è un carrarmato», ha replicato il tenebroso filosofo e ha aggiunto: «Alcaraz potrebbe rappresentare quel tipo di sinistra che piace a me, inventiva, estro, creativa, giovane e ironica». Nuovo strabiliante interrogativo: Sinner sul campo è un po' come Giorgia Meloni in politica? «No, Jannik è un fuoriclasse mondiale assoluto, la Meloni è protagonista ma solo nella politica nazionale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

