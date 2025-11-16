Doppia vittoria per il basket veneziano La Reyer passa a Reggio Emilia la Gemini ad Avellino
Giocavano quasi in contemporanea questa sera le due squadre di basket del comune di Venezia, l'Umana Reyer e la Gemini Mestre, entrambe in trasferta. E sono arrivate due vittorie pesanti. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUnahotels Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia si è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
