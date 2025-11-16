Diseguaglianze e patrimoniale al tempo di Elon Musk L’analisi di Becchetti
Il rapporto della Commissione Stiglitz uscito qualche giorno fa ha fatto il punto sulla dinamica delle diseguaglianze nel mondo. La globalizzazione, la concorrenza al ribasso sul costo del lavoro e la convergenza condizionata creano un riequilibrio lento ma progressivo tra salari medi nei paesi poveri ed emergenti da una parte e salari medi dei paesi ad alto reddito dall’alta (i nostri sono rimasti al palo negli ultimi trent’anni contro una crescita del 200-300 percento nei paesi dell’Est Europa, per non parlare di Cina ed India). Allo stesso tempo però globalizzazione e convergenza condizionata generano un processo di aumento di diseguaglianza all’interno dei paesi come il nostro tra lavoratori ad alta qualifica e lavoratori a bassa qualifica che incrementa i differenziali salariali per anni di scolarizzazione. 🔗 Leggi su Formiche.net
