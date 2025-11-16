DIRETTA | Le notizie di domenica 16 novembre | Italia-Norvegia LIVE

Calciomercato.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le notizie live di domenica 16 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato DIRETTA Le notizie di domenica 16 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ancora giornata di match per le qualificazioni ai Mondiali, stasera l’Italia di Gattuso affronta la Norvegia per chiudere il girone. Si susseguono anche le notizie dai vari campi in vista del ritorno del campionato. LIVE 22:18 16 Novembre Inter, Calhanoglu pensa già al Derby VIDEO.?Ultim’Ora Ufficiale CALHANOGLU??: ‘gioia’ #Chivu a 7 Giorni dal DERBY! pic.twitter.comi576lmqX4w — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 16, 2025 20:45 16 Novembre DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia LIVE. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta le notizie di domenica 16 novembre italia norvegia live

© Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie di domenica 16 novembre: Italia-Norvegia LIVE

Leggi anche questi approfondimenti

DIRETTA | Le notizie di domenica 16 novembre LIVE - Tutte le notizie live di domenica 16 novembre su Calciomercato. Da calciomercato.it

diretta notizie domenica 16Santa Messa Rai 1 oggi, 16 novembre 2025/ Diretta video streaming: Papa Leone XIV per il Giubileo dei Poveri - Santa Messa Rai 1 oggi, 16 novembre 2025: la diretta streaming di Papa Leone XIV da San Pietro per il Giubileo dei Poveri ... Da ilsussidiario.net

diretta notizie domenica 16RAI 1 * “DOMENICA IN” – 16/11 (14.00) : «LA PUNTATA RICCA DI OSPITI E SORPRESE, TRA RITORNI ATTESI E NUOVI PROGETTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Nuovo appuntamento oggi, domenica 16 novembre su Rai 1 con “Domenica In”, in diretta dalle 14. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Notizie Domenica 16