Derby Inter-Milan confronto tra due maestri del centrocampo | Çalhano?lu vs Modric

Il derby di Milano si decide in regia: Modric e Çalhano?lu guidano le due squadre con numeri simili ma visioni diverse. Tocchi, passaggi e leadership faranno la differenza in una sfida dove ogni dettaglio a centrocampo può cambiare il finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, confronto tra due maestri del centrocampo: Çalhano?lu vs Modric

Approfondisci con queste news

?Chivu, nodo Dumfries: come sta in vista del derby Inter-Milan - facebook.com Vai su Facebook

? #Chivu, nodo #Dumfries: come sta in vista del derby #InterMilan Vai su X

Verso Inter-Milan, chi ci arriva meglio dopo le Nazionali? Pulisic e Thuram titolari, le condizioni di Rabiot e Dumfries - Milan, manca una settimana al big match: tra giocatori rimasti ad allenarsi e convocazioni in Nazionale, la situazione e il confronto verso la partita. Come scrive msn.com

Inter – Milan, l’ex rossonero infiamma il derby: “Allegri può perdere così…” - Un ex calciatore rossonero è uscito allo scoperto sul derby che si svolgerà domenica tra Inter e Milan. Si legge su spaziomilan.it

Inter-Milan, -7 al derby: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e chi farà la telecronaca - Manca una settimana esatta al derby di Milano: ecco dove vedere Inter- Da msn.com