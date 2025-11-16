Derby di calcio truccato a Torino Dobbiamo avere i tre punti squadre condannate | inibizioni ammende e punti tolti

A Torino, il tribunale federale ha condannato due società di calcio e tre dirigenti sportivi per aver truccato il derby di categoria Under 19 giocato il 26 marzo 2025. A sfidarsi, quel giorno, erano le “gemelle” FC Torinese 1894 e Academy FC Torinese 1894, dedicata ai progetti del vivaio del club. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Derby di calcio truccato a Torino ("Dobbiamo avere i tre punti"), squadre condannate: inibizioni, ammende e punti tolti - A Torino, il tribunale federale ha condannato due società di calcio e tre dirigenti sportivi per aver truccato il derby di categoria Under 19 giocato il 26 marzo 2023. Scrive torinotoday.it

«Li potete ammazzare di calci e pugni, ma devono vincere loro». A Torino truccato un derby Under 19, condannati club e dirigenti - Per il Tribunale federale territoriale una combine tra la FC Torinese 1894 e l’Academy FC Torinese 1894 ha alterato l’esito della gara del 26 marzo 2025, garantendo alla prima la qualificazione al gir ... Lo riporta torino.corriere.it

