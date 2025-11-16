Débacle azzurra Norvegia Italia si chiude con un 4-1
AGI - Si chiude con una sonora sconfitta per l'Italia la partita con la Norvegia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Norvegia ha battuto gli azzurri per 4-1, con reti di Nusa, Haaland e Larsen tutte al secondo tempo, mentre il primo tempo era terminato con l'Italia in vantaggio grazie a una rete di Pio Esposito. . 🔗 Leggi su Agi.it
Italia-Norvegia 1-0, il risultato in diretta LIVE - Sono 18 i precedenti tra le due Nazionali: il bilancio vede gli azzurri in vantaggio con 10 vittorie, mentre all'andata è arrivata la quarta vittoria norvegese. sport.sky.it scrive
Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Esposito ci prova (6), Retegui silenziato (5). Frattesi? Poco concreto (5) - Sotto una pioggia battente e in un San Siro palpitante d’azzurro (69. Lo riporta leggo.it
Italia-Norvegia qualificazioni Mondiali 2026 diretta: 1-1, Nusa pareggia dopo il gol di Esposito - Gli azzurri cercano la rivincita dopo la batosta di Oslo dello scorso giugno, che è costata la qualificazione diretta e costringerà l'Italia di Gattuso a passare per i playoff (a meno di non vincere c ... Secondo corriere.it