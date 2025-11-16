Débacle azzurra Norvegia Italia si chiude con un 4-1

AGI - Si chiude con una sonora sconfitta per l'Italia la partita con la Norvegia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Norvegia ha battuto gli azzurri per 4-1, con reti di Nusa, Haaland e Larsen tutte al secondo tempo, mentre il primo tempo era terminato con l'Italia in vantaggio grazie a una rete di Pio Esposito. . 🔗 Leggi su Agi.it

