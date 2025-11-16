De Ioannon e Steri spiegano la fine con Ciro | Non era la persona giusta per me

Dopo i naufragi delle loro storie con altri tronisti, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno scelto il salotto di "Verissimo" su Canale 5, oggi 15 novembre, per ufficializzare la loro relazione e chiudere definitivamente con il passato. Nel salotto di Silvia Toffanin, la coppia ha ricostruito la genesi del loro legame, nato lontano dai riflettori dopo il fallimento delle rispettive relazioni televisive. Il trono di Martina si era concluso con la scelta di Ciro, mentre Gianmarco aveva coronato la sua esperienza da tronista con Cristina Ferrara. Entrambe le coppie si sono sciolte a pochi mesi di distanza, aprendo la strada al riavvicinamento tra i due, già oggetto di polemiche sui social network per sospetti tradimenti.

