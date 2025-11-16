Davis altri maxi-palla in frantumi | C' è un serial killer

“C'è un serial killer delle palle”, commenta un cittadino. Eh sì, perché dopo quella di porta San Vitale è la volta della maxi palla da tennis di porta Lame. Si tratta dell'installazione per celebrare l’arrivo della Coppa Davis in città che evidentemente non trova i favori di qualcuno. Le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

