Damiani risponde a Cardinale | Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia …

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, replica a Cardinale difendendo il valore di club come Lecce e Cagliari e criticando l’ipotesi di una Serie A ridotta a 16 o 18 squadre, ricordando tradizione, storie sportive e impatto dei club di provincia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Damiani risponde a Cardinale: “Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia …”

Argomenti simili trattati di recente

Il Senatore Dario Damiani (Forza Italia), relatore della Legge di Bilancio 2025, illustra la manovra come un equilibrio tra prudenza contabile e stimolo alla crescita, sottolineando l'impronta liberale e l'attenzione al ceto medio: ? BILANCIO RESPONSABILE: L - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo, il consigliere Damiano risponde al sindaco: "Valutare un doppio progetto" Vai su X

Lecce, Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto della tradizione del calcio in Italia” - Una frase di Gerry Cardinale non condivisa da Saverio Sticchi Damiani, numero uno del Lecce. Segnala gianlucadimarzio.com

Damiani: «A dire di qualcuno Cagliari e Lecce non interessa nessuno e cito testualmente. Probabilmente…» - Saverio Sticchi Damiani, Presidente del Lecce, ci ha tenuto a dire la sua in merito a quanto espresso da Gerry Cardinale. cagliarinews24.com scrive

Sticchi Damiani risponde a Cardinale: “Non tiene conto del calcio in Italia e delle province” - Nelle scorse settimane avevano fatto discutere le parole del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, il quale nell’intervista rilasciata al podcast americano The Varsity aveva dichiarato: “Negli Stat ... msn.com scrive