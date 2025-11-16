Damiani risponde a Cardinale | Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia …

Pianetamilan.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, replica a Cardinale difendendo il valore di club come Lecce e Cagliari e criticando l’ipotesi di una Serie A ridotta a 16 o 18 squadre, ricordando tradizione, storie sportive e impatto dei club di provincia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

