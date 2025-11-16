Damiani-Gori gol | l’Ascoli torna a vincere

rimini 0 ascoli 2 (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Ferrarini (20’st Falasco), Leoncini (20’st Madonna), De Vitis (1’st Fiorini), Piccoli, Capac (35’st Rubino); Boli, D’Agostini (1’st Asmussen). A disp.: Gagliano, Moray, Fabbri, Petta, Bassoli, Contaldo. All.: Filippo D’Alesio ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (26’st Guiebre); Milanese, Damiani (39’st Corradini); Silipo (26’st’ Palazzino), Rizzo Pinna, D’Uffizi (26’st’ Oviszach); Gori (32’st Ndoj). A disp.: Barosi, Brzan, Menna, Zagari, Cozzoli, Bando, Chakir. All.: Francesco Tomei Arbitro: Di Loreto di Terni Reti: 35’pt Damiani, 39’pt Gori Note – Spettatori: 504. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Damiani-Gori gol: l’Ascoli torna a vincere

«La partita è stata sospesa per alcuni minuti a causa di insulti razzisti rivolti ai nostri giocatori Rizzo e Guiebre». Questo il momento più amaro di una giornata che sul campo aveva visto l’Ascoli imporsi a Rimini grazie ai gol di Damiani e Gori nel finale di primo - facebook.com Vai su Facebook

