Dall’Elba a Piombino a nuoto | così è nata la seconda traversata solidale per le persone con disabilità

“In mezzo a quel blu quasi accecante, in mare aperto, ho provato una sensazione strana e profonda: mi sentivo nel posto giusto, era quello il posto in cui sarei dovuto essere. Del resto, mi preparavo da un anno per quell’impresa”. Marco Trillini, 41 anni, dopo aver partecipato alla traversata a nuoto dello Stretto di Messina nel 2024, ha appena rilanciato la sfida, attraversando il mare aperto per un tratto di oltre dieci chilometri, a nuoto, dall’Isola d’Elba a Piombino. Con un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi per persone con disabilità, focalizzare l’attenzione del pubblico su tematiche come la disabilità e la sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

