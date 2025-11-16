Dall’Elba a Piombino a nuoto | così è nata la seconda traversata solidale per le persone con disabilità

Ilfattoquotidiano.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In mezzo a quel blu quasi accecante, in mare aperto, ho provato una sensazione strana e profonda: mi sentivo nel posto giusto, era quello il posto in cui sarei dovuto essere. Del resto, mi preparavo da un anno per quell’impresa”. Marco Trillini, 41 anni, dopo aver partecipato alla traversata a nuoto dello Stretto di Messina nel 2024, ha appena rilanciato la sfida, attraversando il mare aperto per un tratto di oltre dieci chilometri, a nuoto, dall’Isola d’Elba a Piombino. Con un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi per persone con disabilità, focalizzare l’attenzione del pubblico su tematiche come la disabilità e la sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dall8217elba a piombino a nuoto cos236 232 nata la seconda traversata solidale per le persone con disabilit224

© Ilfattoquotidiano.it - Dall’Elba a Piombino a nuoto: così è nata la seconda traversata solidale per le persone con disabilità

Argomenti simili trattati di recente

A nuoto dall’Elba a Piombino: la sfida di Lanari - Partirà da Porto Cavo all’Isola d’Elba domani alle 7 la traversata solidale a nuoto verso Piazza Bovio (Piombino), un percorso di circa 11 chilometri per promuovere la cultura della sicurezza sul ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Dall8217elba Piombino Nuoto Cos236