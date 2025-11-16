Dacia Sandrider pronte per la Dakar Rally 2026

Gli obiettivi delle Dacia Sandrider diventano sempre più ambiziosi nel Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid (W2RC) con l’arrivo di Lucas Moraes e del copilota Dennis Zenz, che entreranno a far parte del team dalla stagione 2026. È per spingersi sempre oltre nella ricerca dell’essenziale che Dacia partecipa alla Dakar e ai rally-raid, probabilmente i campi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche questi approfondimenti

Dakar 2026: Dacia pronta alla sfida con una Sandrider rinnovata e un team affiatato #daciadakar #dakar2026 #dacia #sandrider #sandriders Vai su X

Ti aspettiamo, oggi 8 novembre, tutto il giorno con il Quattroruote Expert, per provare la nuovissima motorizzazione mild hybrid-G da 140 CV di Dacia Bigster! Fissa subito il tuo appuntamento! GIBIAUTO – Via Partanna Mondello 52, Palermo 091/7542602 - facebook.com Vai su Facebook

Dakar 2026: Dacia pronta alla sfida con una Sandrider rinnovata e un team affiatato - Tra preparazione estrema e un Sandrider alleggerito e affinato in ogni dettaglio, Dacia si prepara ad affrontare la Dakar con ambizioni sempre piu alte ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

La sfida di Dacia parte dalla Dakar: Sandrider rinnovata e super team - Poi col passare del tempo e con il nuovo paradigma fatto di un rapporto qualità prezzo unico, design moderno e piacev ... Scrive gazzettadiparma.it

Dakar26. Dacia Sandriders. OK: questa è una dichiarazione di guerra. Sapete chi vincerà? - The Dacia Sandriders: arrivano Lucas Moraes e novità tecniche per un altro avanzamento della Squadra già dimostratisi all’altezza. Da automoto.it