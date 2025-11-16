Da Viterbo alla Sardegna ma non come turiste per caso | 3 punti pesanti per le ragazze della VBC

Diversamente da Giuni Russo che, 40 anni fa, si preoccupava del fatto che sua madre lo venisse a sapere, le ragazze della VBC Viterbo ci hanno tenuto a lasciare un ricordo tangibile della loro presenza in quel di Alghero. Lo hanno fatto con un roboante 3-0 in trasferta, forse prevedibile vista la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Da Viterbo alla Sardegna, ma non come “turiste per caso”: 3 punti pesanti per le ragazze della VBC

