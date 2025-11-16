Da mamma Siglinde al titolo di migliore italiano della storia | tutti pazzi di Sinner!

Dal pubblico sugli spalti a quello. da casa: Jannik Sinner fa impazzire tutti gli italiani. In seguito al successo contro Alcaraz a Torino, l'azzurro è stato esaltato da migliaia di persone sui social network. Guarda i migliori commenti. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da mamma Siglinde al titolo di "migliore italiano della storia": tutti pazzi di Sinner!

Contenuti che potrebbero interessarti

Questa volta niente mamma Siglinde sugli spalti a tifare insieme a noi #Tennis #NittoATPFinals #Sinner Vai su X

Sinner, mamma Siglinde e le finali importanti: "Wimbledon era l'ultima chance" - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, la mamma Siglinde e il coraggio che manca: "Non volevo dirglielo ma era l'ultima chance..." - E rivela quel clamoroso retroscena sulla presenza della madre ... Riporta tuttosport.com

Sinner e la vera storia delle finali perse con mamma Siglinde in tribuna: “Non volevo dirglierlo” - “Mi disse: non voglio essere nel tuo box, però se fai le finali in un Grande Slam in Europa io voglio essere lì”. Si legge su fanpage.it

Sinner e l’abbraccio con mamma Siglinde: la carezza che ha commosso Wimbledon - Quando Jannik Sinner ha incrociato lo sguardo di mamma Siglinde ha vacillato. Da repubblica.it