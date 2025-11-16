Crema spalmabile Gandola nocciola e cacao richiamata per allergene non dichiarato

La tutela della salute dei consumatori resta una priorità, soprattutto quando si tratta di allergie alimentari. Per questo motivo, la catena di supermercati Iper ha diffuso un richiamo urgente per un lotto di crema. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Crema spalmabile Gandola nocciola e cacao richiamata per allergene non dichiarato

Approfondisci con queste news

Nutella di ceci, la ricetta della crema spalmabile golosa e naturale - facebook.com Vai su Facebook

Creme spalmabili alla nocciola: quali e come scegliere? - Creme spalmabili alla nocciola, la passione di tanti golosi che ogni giorno le utilizzano sul pane o per farcire torte e biscotti. Riporta greenme.it

Creme spalmabili: come sceglierle e la lista definitiva delle più gustose e sane sul mercato - Le creme spalmabili alla nocciola hanno ormai conquistato il palato di tante persone, diventando un vero e proprio “must have” per i più golosi. greenme.it scrive

La migliore crema spalmabile alle nocciole? Non è quella che credi - Siamo onesti: c'è chi la considera una religione, chi un piacere proibito e chi un ricordo d'infanzia. Segnala menshealth.com