Cos’è il Dirty Talking?

Il Dirty Talking si aggiudica una posizione media nella premiazione delle attività sessuali più impetuose. Questa "mansione" consiste nell'essere provocanti, impertinenti, senza filtri, maliziosi e un po' cattivi, ma sempre con gentilezza, rispetto e soprattutto se al partner fa piacere, altrimenti diventa una tortura e crea imbarazzo e difficoltà nella coppia. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Cos’è il Dirty Talking?

