Cosa significa quando il cane ha le gengive bianche | perché succede e cosa fare

Le gengive bianche nel cane sono indicatori di uno stato di salute compromesso. Potrebbero dipendere dalla presenza di anemia, emorragie, problemi cardiocircolatori e potrebbero essere la conseguenza di uno choc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

