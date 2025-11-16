La stagione tennistica sta volgendo al termine. Questa sera ci sarà l’attesissimo ultimo atto delle ATP Finals 2025 con in palio il titolo tra i due grandi rivali, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Dopo che sarà calato il sipario a Torino, si alzerà quello a Bologna per le finali della Coppa Davis 2025, con l’Italia che si presenta davanti ai suoi tifosi per andare a caccia di uno storico tris. Filippo Volandri, però, ha dovuto più volte cambiare le sue idee, trovandosi con una squadra decisamente diversa rispetto alle due che sono riuscite a conquistare la coppa. All’assenza già annunciata di Jannik Sinner, si è aggiunta anche quella di Lorenzo Musetti, comunicata proprio alle Finals, dunque il capitano azzurro ha convocato al posto del toscano Lorenzo Sonego, che si è così aggiunto a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa Davis 2025, il tabellone dell’Italia: esordio contro la rivelazione, possibile semifinale contro i rivali storici