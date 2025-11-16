Conte Napoli Moggi prova a smascherare il tecnico | La sua paura è di fare la fine di… L’ex dirigente non ha dubbi

Conte Napoli, Moggi legge lo sfogo del tecnico: la classifica è ottima ma le prestazioni no, ha paura di fare la fine della squadra post-scudetto e avvisa tutti. Il momento del Napoli di Antonio Conte è un paradosso: secondo in classifica, ma reduce da prestazioni deludenti (come quella di Bologna ) e da un duro sfogo del suo allenatore. Una situazione che ha generato polemiche (con il tecnico rientrato a Torino durante la sosta), ma che l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha interpretato in modo strategico e non come un segnale di rottura. QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A Intervenuto su TMW Radio, Moggi ha analizzato la mossa di Conte, sottolineando la netta discrepanza tra i risultati e la qualità del gioco espressa dai partenopei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

