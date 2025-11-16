Conte Napoli Moggi prova a smascherare il tecnico | La sua paura è di fare la fine di… L’ex dirigente non ha dubbi

Juventusnews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte Napoli, Moggi legge lo sfogo del tecnico: la classifica è ottima ma le prestazioni no, ha paura di fare la fine della squadra post-scudetto e avvisa tutti. Il momento del  Napoli  di  Antonio Conte  è un paradosso: secondo in classifica, ma reduce da prestazioni deludenti (come quella di  Bologna ) e da un duro sfogo del suo allenatore. Una situazione che ha generato polemiche (con il tecnico rientrato a  Torino  durante la sosta), ma che l’ex dirigente della  Juventus,  Luciano Moggi, ha interpretato in modo strategico e non come un segnale di rottura. QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A Intervenuto su  TMW Radio,  Moggi  ha analizzato la mossa di  Conte, sottolineando la netta discrepanza tra i risultati e la qualità del gioco espressa dai partenopei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte napoli moggi prova a smascherare il tecnico la sua paura 232 di fare la fine di8230 l8217ex dirigente non ha dubbi

© Juventusnews24.com - Conte Napoli, Moggi prova a smascherare il tecnico: «La sua paura è di fare la fine di…». L’ex dirigente non ha dubbi

Argomenti simili trattati di recente

conte napoli moggi provaMoggi: “Conosco bene Conte e lo sento spesso. Devo smentire una cosa” - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Luciano Moggi, dirigente sportivo: “Non so cosa accadrà a Napoli, parlando ... tuttonapoli.net scrive

conte napoli moggi provaMoggi: «Conte viene subito tirato in mezzo a polemiche inesistenti. Non l’ho mai sentito dire che vuole andare via» - A Tmw: «Dopo la gara con il Bologna si è innervosito: teme di fare la stessa fine del Napoli che, dopo aver vinto il campionato, è finito decimo» Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha ... Lo riporta ilnapolista.it

conte napoli moggi provaMoggi ribalta Calciopoli: “Modificata la legge, nessuna prova concreta. C’è chi ha paura” - L’ex dirigente della Juventus: “Le accuse stanno solo nelle parole di chi le pronuncia. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Napoli Moggi Prova