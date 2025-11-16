Conte già premier? Sì ma è stato un disastro

Lo scontro a sinistra si aprirà e sarà forte. Perché Giuseppe Conte non intende affatto arrendersi e mollare ad Elly Schlein o chi per lei la premiership della coalizione “progressista”. Ormai non passa giorno che il capo dei Cinque stelle non ricordi di aver già fatto due volte il presidente del Consiglio e di avere quindi la competenza ad hoc. Così come quelle svolte – per ora a parole più che nei fatti – per una politica di sicurezza più rigida e contro misure come la patrimoniale paiono segnare un campo programmatico differente. Per la Meloni meglio lui o la segretaria dem? In televisione Conte è abile a comunicare e anche a nascondere, alla radio idem, e se sul voto d’opinione il Movimento regge ancora (a differenza dei territori) il merito è indubbiamente suo, fanno notare quelli dello staff pentastellato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Conte già premier? Sì, ma è stato un disastro

