Conte e Ruffini si scaldano pensando già alle primarie

La lunga corsa verso le elezioni politiche pare davvero cominciata. E anche la partita interna alla coalizione di centrosinistra che verrà. Così, mentre Elly Schlein a Bologna prova a serrare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Conte e Ruffini si scaldano pensando già alle primarie

Conte e Ruffini, doppia spinta per le primarie del campo largo - Il frontman del campo largo per affrontare le politiche 2027 non è scontato, ma va scelto attraverso primarie di coalizione o percorsi simili. Riporta ansa.it