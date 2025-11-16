Confartigianato giornate di formazione sulla leadership per i dirigenti aziendali

Il 7 novembre è stata realizzata la prima delle due giornate di approfondimento per i dirigenti di Confartigianato di Forlì e delle sedi di Rimini, Cesena e Ravenna a cura dei formatori Mario Leone e Luca Scimia. Una formazione promossa in collaborazione con Ambrosetti Teha, società che da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

