Condono e aumento pensioni Fico | Solo annunci Fratelli d' Italia | Non ha capito niente

Scontro sull'emendamento di Fratelli d'Italia presente nella manovra finanziaria che prevede la riapertura della sanatoria edilizia del 2003 per regolarizzare gli immobili rimasti esclusi dal provvedimento, con l'eccezione di quelli costruiti in zone vietate. All'epoca in Campania migliaia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

condono aumento pensioni ficoCondono, Cirielli insiste: «Tutelare le famiglie», Fico: «Slogan del passato» - Il centrodestra insiste sulle due proposte lanciate venerdì, giorno del comizio dei leader. Scrive ilmattino.it

condono aumento pensioni ficoRegionali, Fico: condono e pensioni solo una sceneggiata - Non slogan riciclati dal passato o annunci, copiati da commedie cinematografiche. Scrive irpinianews.it

condono aumento pensioni ficoFico, 'serve il diritto alla casa, non i condoni' - Quello di riaprire il condono del 2003, è un "annuncio disperato per una coalizione che sa di aver perso le elezioni e si aggrappa ai suoi evergreen. Come scrive ansa.it

