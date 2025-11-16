Con la pioggia torna la paura Il fosso Macinante è sicuro?

Campi Bisenzio (Firenze), 16 novembre 2025 – La ‘gente’ del Valico ha paura. E non lo nasconde. Ha paura che con l’arrivo della stagione delle piogge il fosso Macinante possa tornare a gonfiarsi di nuovo in maniera pericolosa. Allagando le case che confinano con il fosso stesso. L’ultima volta nel marzo scorso, con i residenti nella zona a formare un comitato spontaneo che cerca di mantenere viva l’attenzione delle istituzioni. Una zona di ‘confine’ questa, con le strade che da un lato rientrano nel comune di Campi Bisenzio e dall’altro nel comune di Signa. In particolare via delle Molina, quella che costeggia il Macinante, fosso a sua volta di competenza del comune di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con la pioggia torna la paura. “Il fosso Macinante è sicuro?”

