Como e provincia il tragico bilancio tra sabato e domenica | 21 giovani in ospedale tra alcol e incidenti
Tra sabato sera e la mattina di domenica il Comasco ha vissuto ore intense per gli equipaggi di soccorso, impegnati su più fronti tra incidenti stradali e casi di intossicazione etilica. Ma il numero di giovani finiti in ospedale impone una riflessione: poteva trasformarsi in una strage. Nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato sera e notte devastante a Como e provincia, 21 giovani sotto i 26 anni in ospedale tra alcol e incidenti (in foto Luisago) - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente a Como, morto anziano investito dal portiere dell'Inter, Martinez - La società sportiva annulla la conferenza stampa di Cristian Chivu in segno di rispetto ... Riporta italiaoggi.it