Tra sabato sera e la mattina di domenica il Comasco ha vissuto ore intense per gli equipaggi di soccorso, impegnati su più fronti tra incidenti stradali e casi di intossicazione etilica. Ma il numero di giovani finiti in ospedale impone una riflessione: poteva trasformarsi in una strage. Nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como e provincia, il tragico bilancio tra sabato e domenica: 21 giovani in ospedale tra alcol e incidenti