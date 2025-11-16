Como e provincia il tragico bilancio tra sabato e domenica | 21 giovani in ospedale tra alcol e incidenti

Quicomo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra sabato sera e la mattina di domenica il Comasco ha vissuto ore intense per gli equipaggi di soccorso, impegnati su più fronti tra incidenti stradali e casi di intossicazione etilica. Ma il numero di giovani finiti in ospedale impone una riflessione: poteva trasformarsi in una strage. Nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

