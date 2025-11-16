Coffee table books i libri bellissimi di arte fotografia e design per un living che non passa inosservato

Nell'interior design contemporaneo, e in particolare nel cuore della casa – il living – esiste una categoria di volumi che eleva l'arredamento a un livello superiore: sono i coffee table books. Molto più che semplici libri poggiati su un tavolino, sono veri e propri oggetti di design, dichiarazioni di stile e custodi tangibili delle nostre passioni. Un coffee table book scelto con cura è un conversation starter, un pezzo d'accento che cattura l'occhio e racconta chi siete prima ancora che offriate un caffè ai vostri ospiti. Un volume sulla fotografia di Helmut Newton comunica un'estetica audace e sofisticata; una monografia sul design scandinavo suggerisce amore per il minimalismo e la funzionalità; un tomo sull'arte rinascimentale parla di un'eleganza senza tempo.

