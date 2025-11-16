Città del Messico violenti scontri alla manifestazione di ‘Generazione Z’ | almeno 120 feriti Decine di arresti

Città del Messico, 16 novembre 2025 – Scontri tra polizia e manifestanti a Città del Messico, dove migliaia di persone sono scese in piazza per la protesta di ‘ Generazione Z ’ contro il governo della presidente Claudia Sheinbaum. Almeno 120 persone sono rimaste ferite, fra cui 40 poliziotti, e 20 sono state arrestate durante la massiccia protesta, convocata dal movimento globale ‘Generazione Z’ e dal locale ‘Movimento Sombrero’, contro la politica del governo messicano nei confronti del crimine violento, accusandolo di complicità con i narcos. Lo riferiscono fonti del governo locale. Migliaia di persone in piazza dopo l’omicidio Manzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Città del Messico, violenti scontri alla manifestazione di ‘Generazione Z’: almeno 120 feriti. Decine di arresti

Scopri altri approfondimenti

MARIO PANI – PRESIDENTE ALEMÁN, IL SOCIAL HOUSING MESSICANO CHE HA RIDISEGNATO CITTÀ DEL MESSICO Il complesso Presidente Alemán, noto come U.P.I. Presidente Alemán (Unidad Habitacional Presidente Alemán, UHPA), è uno dei pro - facebook.com Vai su Facebook

Città del Messico, violenti scontri alla manifestazione di ‘Generazione Z’: almeno 120 feriti. Decine di arresti - narcos di Uruapan, ucciso durante la commemorazione del 1° novembre ... Come scrive msn.com

Città del Messico, protesta Gen Z degenera: scontri e lacrimogeni al Zócalo - Un’ondata di tensione ha attraversato il centro di Città del Messico, dove una manifestazione promossa da gruppi giovanili legati alla Gen Z è rapidamente degenerata ... Secondo ilmessaggero.it

In Messico migliaia di persone hanno protestato per chiedere più sicurezza: ci sono stati scontri e una ventina di persone è stata arrestata - In varie città del Messico, e soprattutto nella capitale, Città del Messico, migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno protestato accusando il governo di non fare abbastanza per limitare la viol ... Secondo ilpost.it