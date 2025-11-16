Città del Messico violenti scontri alla manifestazione di ‘Generazione Z’ | almeno 120 feriti Decine di arresti

Città del Messico, 16 novembre 2025 – Scontri tra polizia e manifestanti a Città del Messico, dove migliaia di persone sono scese in piazza per la protesta di ‘ Generazione Z ’ contro il governo della presidente Claudia Sheinbaum. Almeno 120 persone sono rimaste ferite, fra cui 40 poliziotti, e 20 sono state arrestate  durante la massiccia protesta, convocata dal movimento globale ‘Generazione Z’ e dal locale ‘Movimento Sombrero’, contro la politica del governo messicano nei confronti del crimine violento, accusandolo di complicità con i narcos.  Lo riferiscono fonti del governo locale. Migliaia di persone in piazza dopo l’omicidio Manzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Città del Messico, violenti scontri alla manifestazione di ‘Generazione Z’: almeno 120 feriti. Decine di arresti

