Città del Messico maxi protesta GenZ contro corruzione e cartelli droga scritta Put*ana ebrea contro Sheinbaum 20 arresti - VIDEO

Le proteste, iniziate pacificamente da Plaza del Angel de la Independencia, sono degenerate proprio davanti al Palazzo del governo, dove qualche giorno prima l'esecutivo della presidente Sheinbaum aveva disposto di erigere alte barricate Circa 17mila dimostranti si sono riversati nelle piazze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Città del Messico, maxi protesta GenZ contro corruzione e cartelli droga, scritta "Put*ana ebrea" contro Sheinbaum, 20 arresti - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

MARIO PANI – PRESIDENTE ALEMÁN, IL SOCIAL HOUSING MESSICANO CHE HA RIDISEGNATO CITTÀ DEL MESSICO Il complesso Presidente Alemán, noto come U.P.I. Presidente Alemán (Unidad Habitacional Presidente Alemán, UHPA), è uno dei pro - facebook.com Vai su Facebook

Viabilità caos. Maxi protesta. Catani si difende - Sabato a Vaglia circa 250 cittadini hanno manifestato, con slogan e striscioni, per chiedere "trasparenza, sicurezza e prevenzione" sui problemi delle strade locali, gravemente danneggiate dal ... Come scrive lanazione.it