cisterna inaugurati il giardino di piazza xix marzo e la restaurata fontana biondi

Latinatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata da non dimenticare per Cisterna di Latina, che con una cerimonia pubblica, nella giornata di ieri, ha inaugurato il rinnovato Giardino di Piazza XIX Marzo e la restaurata Fontana Biondi, restituendo alla comunità un cuore urbano rigenerato, armonizzato con la storia e proiettato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

