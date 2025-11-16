Cisgiordania | nuove strade vecchia apartheid

In assenza di informazioni ufficiali si fa lavorare l’immaginazione, e soprattutto l’esperienza di decenni di segregazione: nella Cisgiordania occupata, la mole di lavori stradali messa in piedi da Israele dopo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cisgiordania: nuove strade, vecchia apartheid

Da più di 50 anni l’occupazione israeliana della Cisgiordania soffoca le vite del popolo palestinese e negli ultimi anni ha visto un aumento senza precedenti. Oggi oltre 7 mila coloni vivono in insediamenti illegali costruiti su terre palestinesi, mentre nuove colo - facebook.com Vai su Facebook

Nuove strade per insediamenti ebraici in Cisgiordania - In Cisgiordania i bulldozer di Tel Aviv hanno spianato parte del villaggio di Beit Ur al- Riporta tg24.sky.it

Nuove strade per insediamenti ebraici in Cisgiordania

CISGIORDANIA/ Guerriglia diffusa e violenze dei coloni, la West Bank è già di Israele - Le violenze dei coloni continuano, l'esercito sta a guardare: la collaudata strategia di Israele per annettere la Cisgiordania non si ferma ... Secondo ilsussidiario.net