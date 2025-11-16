Cile contro la destra più dura una comunista di nome Jara

Potrà anche vincere oggi il primo turno delle elezioni – così almeno indicano i sondaggi – ma la comunista Jeannette Jara, candidata della coalizione progressista Unità per il Cile, avrà . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

cile contro destra pi249Ballottaggio fra estremi in Cile. L'ultraconservatore Kast chiama l'unione delle destre contro la comunista Jara - A sorpresa terzo il populista Franco Parisi, trainato dalle regioni del nord, mentre le destre avanzano nel sud e la sinistra si afferma nelle aree ... Da huffingtonpost.it

cile contro destra pi249Presidenziali in Cile, deciderà il ballottaggio. Vince la sinistra ma la destra si compatta - La candidata comunista Jeannette Jara è in testa con il 26,45%, il nostalgico della dittatura José Kast al 24,46%. msn.com scrive

cile contro destra pi249Alle presidenziali in Cile c’è affollamento a destra - Si vota domenica: in tre si contendono l'elettorato conservatore, uno più estremista dell'altro, ma almeno al primo turno la favorita è del Partito Comunista ... Si legge su ilpost.it

