Chiara Ferragni e Giovanni | nozze in vista? Spunta la condizione imposta dalla suocera
Chiara Ferragni e Giovanni: nozze in vista? Spunta la condizione (rigidissima) della suocera. Nelle ultime settimane, il nome di Chiara Ferragni è tornato a circolare con forza nelle cronache rosa. Archiviate le turbolenze sentimentali del passato, l’imprenditrice digitale sembra aver trovato accanto a Giovanni – l’uomo che molti descrivono come riservato, solido, lontano dalle luci dei riflettori – un equilibrio nuovo. E ora, proprio questo equilibrio potrebbe portare a un passo che nessuno osava immaginare così presto: le nozze. Ma, come in ogni grande storia che si rispetti, c’è un dettaglio inatteso che fa discutere: la condizione della suocera. 🔗 Leggi su 361magazine.com
