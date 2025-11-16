Chi paga la crescita cinese

Internazionale.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sviluppo economico del paese è reso possibile dallo sfruttamento di milioni di lavoratori, sottoposti a ritmi sfiancanti per centrare gli obiettivi fissati dalle aziende e dal governo di Pechino. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

