Chi era Mariella Chiari uccisa a coltellate dal marito a Varese | a dare l'allarme è stata la figlia

Femminicidio a Mesenzana (Varese), dove una donna di 81 anni è stata uccisa a coltellate. Dopo l'omicidio è stato subito fermato il marito Renato Bianchi, 78 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

E' Mariella Chiari la vittima dell'omicidio consumatosi in via Pezza oggi a Mesenzana. Nella stessa strada Rossin, nel 2023, assassinò i suoi due figli prima di togliersi la vita. Fermato il marito di 81 anni - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Mariella Chiari, uccisa a coltellate dal marito a Varese: a dare l’allarme è stata la figlia - Femminicidio a Mesenzana (Varese), dove una donna di 81 anni è stata uccisa a coltellate. Lo riporta fanpage.it

Mariella Chiari, chi era la donna uccisa dal marito Renato Bianchi: le coltellate e il silenzio dopo il fermo. Il precedente inquietante nella stessa via - Una donna, Mariella Chiari, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, nel Varesotto, colpita con diversi fendenti da arma da taglio. Riporta leggo.it

Il femminicidio di Mariella Chiari a Mesenzana sarebbe avvenuto per "futili motivi": le novità dalle indagini - Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Mesenzana, nel Varesotto: Renato Bianchi avrebbe ucciso Mariella Chiari spinto da una rabbia improvvisa ... Si legge su virgilio.it