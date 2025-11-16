Chi è antonia prima semifinalista di sanremo giovani età studi vita Instagram

antonia, giovane talento tra le semifinaliste di sanremo giovani 2025. Inizia a emergere come una delle attrici più promettenti del panorama musicale italiano, grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani 2025. La sua presenza tra le semifinaliste apre le porte a un eventuale ingresso sul palco dell’ Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. La cantante, già nota al pubblico per la partecipazione a Amici di Maria De Filippi, si distingue per il talento vocale e l’interpretazione raffinata, che hanno catturato l’attenzione della giuria e dei media. La sua performance, accompagnata dal brano “Luoghi perduti”, rappresenta un passo importante nel suo percorso artistico, capace di evidenziare la sua maturità musicale nonostante la giovane età. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

