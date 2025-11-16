CHE TEMPO CHE FA | FAZIO ACCOGLIE RENATO ZERO GLI OSPITI DEL 16 NOVEMBRE
Domenica 16 novembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Gino Cecchettin, a due anni dalla scomparsa della figlia Giulia e a pochi giorni dalla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre. È fondatore insieme ai figli Elena e Davide della “Fondazione Giulia Cecchettin”, che ha tra gli obiettivi quello di lavorare per la parità di genere, contrastare la violenza sulle donne e tenere viva la memoria di Giulia e i suoi valori. 🔗 Leggi su Bubinoblog
