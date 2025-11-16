Cesate Chiedo la pensione per assistere mia figlia disabile

Ilnotiziario.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesate, “Chiedo di andare in pensione con 30 anni di contributi per assistere mia figlia disabile”. Gherta Arnaboldi ha 52 anni, è infermiera e mamma sola, separata dal 2018. Lavora da ventisette anni nella clinica Villa Bianca di Limbiate, dove copre anche i turni di notte per guadagnare qualcosa in più. Oggi, dopo anni di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

cesate chiedo la pensione per assistere mia figlia disabile

© Ilnotiziario.net - Cesate, “Chiedo la pensione per assistere mia figlia disabile”

Altri contenuti sullo stesso argomento

cesate chiedo pensione assistereCesate, “Chiedo la pensione per assistere mia figlia disabile” - Cesate, “Chiedo di andare in pensione con 30 anni di contributi per assistere mia figlia disabile”. Da ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Cesate Chiedo Pensione Assistere