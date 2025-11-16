Cerreto Sannita AVS | L’ex Ospedale diventi presidio per la cura dei disturbi dell’alimentazione
Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso dell’incontro pubblico tenutosi a Cerreto Sannita venerdì 14 novembre, moderato da Domenico Amodio, è stata illustrata la proposta di AVS per la creazione di un presidio dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) presso l’ex Ospedale di Cerreto. Antonio Broccoli, già Assessore alle Politiche Sociali e membro dell’associazione Emmep4ever, ha evidenziato la gravità di un fenomeno che in Italia riguarda oltre 4 milioni di persone e che rappresenta la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Nonostante la legge regionale 212024 abbia rafforzato la prevenzione, in Campania resta drammatica la carenza di strutture dedicate: un solo centro residenziale a Salerno, una semi-residenza a Napoli e pochissimi ambulatori nelle province interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
