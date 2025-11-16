 Cerreto Sannita AVS | L’ex Ospedale diventi presidio per la cura dei disturbi dell’alimentazione

Anteprima24.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso dell’incontro pubblico tenutosi a Cerreto Sannita venerdì 14 novembre, moderato da Domenico Amodio, è stata illustrata la proposta di AVS per la creazione di un presidio dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) presso l’ex Ospedale di Cerreto. Antonio Broccoli, già Assessore alle Politiche Sociali e membro dell’associazione Emmep4ever, ha evidenziato la gravità di un fenomeno che in Italia riguarda oltre 4 milioni di persone e che rappresenta la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Nonostante la legge regionale 212024 abbia rafforzato la prevenzione, in Campania resta drammatica la carenza di strutture dedicate: un solo centro residenziale a Salerno, una semi-residenza a Napoli e pochissimi ambulatori nelle province interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

160cerreto sannita avs l8217ex ospedale diventi presidio per la cura dei disturbi dell8217alimentazione

© Anteprima24.it -  Cerreto Sannita, AVS: “L’ex Ospedale diventi presidio per la cura dei disturbi dell’alimentazione”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Benevento, medico sannita prescrive «troppi esami». L'Asl trattiene 70mila euro dai compensi - Medico di base sannita prescrive esami diagnostici per circa 70mila euro presso centri accreditati ma l'Asl ne contesta la necessità, trattenendo le somme corrispondenti dai compensi del ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 160cerreto Sannita Avs L8217ex