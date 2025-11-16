C' è la data del freddo vero Giuliacci | Ecco dove vedremo la neve

Si avvicina una fase decisamente invernale per l'Italia. A confermarlo è il noto meteorologo Mario Giuliacci, che nelle sue ultime previsioni meteo e tendenze per i prossimi giorni annuncia un imminente ritorno della neve sulle nostre montagne e, in alcune zone, anche a quote relativamente basse. Già nei primi giorni della prossima settimana, un nucleo di aria polare raggiungerà l'arco alpino. Questo primo impulso freddo favorirà deboli nevicate sulle Alpi di confine, ma a partire da quote superiori ai 1800 metri. Nulla di eccezionale, dunque, almeno in questa fase iniziale. Il vero cambiamento si profila però tra giovedì 20 e lunedì 24 novembre, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - C'è la data del freddo vero. Giuliacci: "Ecco dove vedremo la neve"

Argomenti simili trattati di recente

I love Italy. I love Abruzzo. Quando il freddo arriva, l’Abruzzo si accende di magia. E profumi, nuovi colori, nuove atmosfere… NUOVA DATA per Rocca Calascio e i Mercatini di Tussio - imperdibile! A volte non serve andare lontano… Scopri i luoghi più aut - facebook.com Vai su Facebook

Quando arriva il freddo in Toscana. Ora c'è la data precisa. Stop al clima mite della Novembrata Vai su X

Meteo: Freddo, ecco quando arriva. C'è la data - Si tratterà, in realtà, di un lungo e complesso meccanismo che ci proietterà, nel corso dei prossimi giorni, verso un contesto meteo- Segnala ilmeteo.it

Meteo: torna il Freddo da pieno Inverno! Crollo delle Temperature anche di 15°C, ora c'è la data - Sembra quasi impossibile, visto il clima quasi primaverile di cui stanno godendo buona parte delle nostre regioni in questi giorni, ma le temperature stanno per crollare e nei ... Da ilmeteo.it

Meteo, freddo? C'è la data per una svolta invernale. Quando finisce il caldo anomalo - Il freddo resta ancora molto lontano dall'Italia e probabilmente non si farà sentire almeno fino a metà Novembre. Come scrive affaritaliani.it