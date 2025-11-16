CdS – Roma perché Zirkzee vuole lasciare lo United a gennaio

2025-11-16 20:49:00 Arrivano conferme dal CdS: Joshua Zirkzee è da tempo un obiettivo della Roma per gennaio. Come abbiamo raccontato anche su queste pagine, ci sono stati nuovi contatti con l’entourage dell’attaccante olandese, determinato a cambiare maglia durante la prossima finestra invernale. Nell’anno del Mondiale, infatti, l’ex Bologna intende trovare maggiore spazio e continuità, anche in virtù della sua versatilità. Zirkzee in pressing. Proprio la vetrina della kermesse americana è ritenuta indispensabile dal giocatore, che proverà a convincere il proprio club a concedergli la cessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Roma, perché Zirkzee vuole lasciare lo United a gennaio

