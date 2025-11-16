Cateno De Luca torna in tour con nuovi incontri nelle province siciliane
Sud Chiama Nord avvia ufficialmente il tour regionale “Governo di Liberazione”, il percorso politico guidato dall’on. Cateno De Luca che attraverserà tutte le province siciliane con una fitta agenda di conferenze stampa, incontri pubblici e momenti di ascolto con sostenitori, amministratori e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
