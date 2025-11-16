Catania sequestrati 1.500 ordigni artigianali spediti con un corriere | il video dell'esplosione
Sequestrati a Catania 1.500 ordigni artigianali spediti con un corriere ignaro: oltre 255 kg di esplosivo. Intervento della Polizia evita un rischio gravissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Cuffaro, sequestrati 80mila euro in contanti #Cronaca #caso #Catania #Cuffaro #euro #sequestro #soldi - facebook.com Vai su Facebook
Catania, blitz dei Nas: chiuso un centro estetico abusivo, sequestrati farmaci #catania #10novembre Vai su X
Catania, polizia sequestra 1500 ordigni rudimentali: carico record di oltre 255 chili - 500 ordigni rudimentali: un carico record di oltre 255 chili. stream24.ilsole24ore.com scrive
Sequestrati 1500 ordigni esplosivi spediti a Catania tramite corriere - 500 pericolosissimi ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere che cura le spedizioni in ambito nazionale ed internazi ... Scrive laprovinciacr.it
Catania, 1.500 bombe carta e ordigni artigianali sequestrati dalla Polizia - 500 ordigni rudimentali, oltre 255 chili di esplosivo, spediti illegalmente tramite corriere e diretti a Catania. Riporta cataniaoggi.it