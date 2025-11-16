Carrozzieri bloccato il sito dei ricambi truffa

Credevano di acquistare pezzi a prezzi stracciati, ma era solo una pagina clonata. La denuncia di un artigiano è riuscita a farla oscurare.

Carrozzieri, bloccato il sito web dei ricambi truffa - Credevano di acquistare pezzi a prezzi stracciati, ma era solo una pagina clonata.

Siti di ricambi clonati, boom di truffe anche a Genova. Raggiri in serie a clienti e carrozzieri - Genova – L'home page del sito a prima vista sembra regolare: il logo della ditta è riconoscibile, le offerte dei pezzi di ricambio usati sono a portata di mano (e anche molto convenienti) e spesso di ...